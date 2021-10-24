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Bodrumspor zirveden uzaklaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor zirveden uzaklaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilen Bodrumspor, iddialı transferlerle başladığı grupta zirvenin uzağında kaldı.

BAYBURT (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilen Bodrumspor, iddialı transferlerle başladığı grupta zirvenin uzağında kaldı. Bu sezon evinde müthiş bir performans sergileyen yeşil-beyazlılar ilk yenilgisini alırken, 16 puanda kalıp 8'inci sıraya geriledi. Sahasında Afjet Afyonspor, Ergene Velimeşespor, Turgutluspor ve Kahramanmaraşspor'u yenerek iyi bir iç saha performansı gösteren Ege ekibi, deplasmanlarda ise oynadığı 4 maçın 1'ini kazanabildi. Geçen hafta teknik direktör Tahsin Tam'la yollarını ayıran Bodrumspor'un bu hafta içinde yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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