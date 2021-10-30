Bodrumspor, Sarıyer önünde
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Bodrumspor yarın deplasmanda Sarıyer'in rakibi olacak.
SARIYER, İSTANBUL (DHA) -
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Bodrumspor yarın deplasmanda Sarıyer'in rakibi olacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Bodrumspor 10'uncu haftaya 16 puanla 8'inci sırada girerken, 10 puanı bulunan Sarıyer 15'inci basamakta yer alıyor. Kupada Isparta 32 Spor'u eleyen Bodrumspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, ligdeki ilk sınavına çıkacak.
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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