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Bodrumspor'dan yeni start

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor'dan yeni start

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 4 galibiyetle liderliğe kurulduktan sonra hafta içinde deplasmanda Serik Belediyespor'a yenilerek koltuktan inen Bodrumspor, yarın Kahramanmaraşspor'u ağırlayacağı mücadeleyle yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçta 4 galibiyetle liderliğe kurulduktan sonra hafta içinde deplasmanda Serik Belediyespor'a yenilerek koltuktan inen Bodrumspor, yarın Kahramanmaraşspor'u ağırlayacağı mücadeleyle yeniden çıkışa geçmeye çalışacak. Bodrum İlçe Stadı'ndaki maç saat 15.30'da start alacak. Bodrumspor'da kırmızı kart cezalısı Oğuzhan ve Ali Eren maçta görev alamayacak. Yeşil-beyazlı ekip, grupta Serik mağlubiyetiyle 12 puanla 6'ncı sıraya geriledi.


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