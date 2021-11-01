Bodrumspor'da galibiyet coşkusu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrumspor'da galibiyet coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bodrumspor'da galibiyet coşkusu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında 1 puan toplayıp zirve yarışında yara alan Bodrumspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir'le çıktığı ilk maçta Sarıyer'i deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son iki maçında 1 puan toplayıp zirve yarışında yara alan Bodrumspor, yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir'le çıktığı ilk maçta Sarıyer'i deplasmanda 2-1 yenmeyi başardı. Zorlu deplasmanda 3 puanla dönen yeşil-beyazlılar maçın ardından büyük coşku yaşarken, takım zirve yarışına yeniden ortak oldu.

Güzel bir galibiyete imza attıklarını belirten İsmet Taşdemir, "Oyuncularımı kutluyorum. Kısa zamanda takımla çalıştım. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacağımıza inanıyorum" dedi. Topladığı 19 puanla zirvenin 3, Play-Off hattının 1 puan gerisinde olan Bodrumspor bu hafta evinde Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title