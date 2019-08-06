SPOR Bodrum katından şampiyonluğa

06.08.2019 10:45

Bodrum katından şampiyonluğa

Gürkan DURAL-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- Bursa'da antrenmanlarını bir binanın bodrum katında sürdüren 14 yaşındaki boksör Mücahit Yazıcı, ikinci kez Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Mücahit, hedefinin daha büyük başarılar elde etmek olduğunu söyledi.

Boks branşına duyulan ilgi gün geçtikçe artarken, Bursa'da yaşayan Mücahit Yazıcı, ailesi ve antrenörünün desteğiyle birlikte, bu yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci oldu. Bir binanın bodrum katında çalışmalarını sürdüren ve kısıtlı imkanlarla bu başarıyı elde eden Mücahit, diğer boksör arkadaşlarıyla aile gibi olduklarını belirtti. Daha önce de aynı başarıya ulaştığını anlatan Mücahit, katıldığı turnuvalarda 2 kez Türkiye birinciliği, 2 kez Türkiye üçüncülüğü ve bir kez de Türkiye ikinciliği kazandığını söyledi.

Yoğun ve özverili çalıştığını belirten Mücahit Yazıcı, 'Kocaeli'den Sakarya'dan gelen arkadaşlarla idmanlar yaptık, kendimizi geliştirdik. Zor şartlarda büyük başarılar elde ettik. Ailemizin ve hocamızın desteğiyle bu noktaya ulaştık. Daha iyi başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Bu sporda hepimiz bir aileyiz, özveri içerisinde çalışıyoruz. Başarıya odaklandık ve başaracağız' dedi.

'KISITLI İMKANLARA RAĞMEN BAŞARI'

Mücahit Yazıcı'nın bağlı olduğu Efe Boks Spor Kulübü'nde antrenörü Erkan Efe de zor şartlarda çalıştıklarını vurguladı. Yedi yıldan beri antrenörlük yaptığını ve bodrum katından birçok şampiyon çıkardıklarını söyleyen Efe, 'Bunların içerisinde uluslararası dereceler ve dünya üçüncülüğü var. Kısıtlı imkanlarla çalışmamıza rağmen çok iyi başarılar aldığımıza inanıyorum. Örneğin; turnuvalara gittiğimizde bir otelde kalamıyoruz, yurtlarda kalıyoruz. Bunun yanında, bazı malzemelerimiz de eksik. Havalandırması olan, ferah yerlerde sporcular daha iyi imkanlarda çalışabilir ancak biz de bu imkanlar doğrultusunda hareket ediyoruz' diye konuştu.

Çalıştırdığı çocukların 14-15 yaş grubundan olduklarını anlatan Efe, 'Bu yaşta Mücahit Yazıcı Türkiye şampiyonlukları yaşadı. Bu çocuk iyi imkanları olsa yarın öbür gün olimpiyatlarda rahatça izleyeceğimiz, ülkemizi temsil edecek sporcu olabilir. Antrenör olarak katkı vermeye çalışıyoruz ama gücümüzün yettiği kadarınca. Çocuklar bu işi meslek olarak görseler, burs alsalar işimiz daha da kolaylaşır' dedi.

Kaynak: DHA