BODRUM, MUĞLA (İHA) - - Bodrum'da yelken yarışları başladı

16 ülkeden 286 sporcu mücadele ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen 'Bodrum International Optimist Regatta' 16 ülkeden 286 sporcunun katılımıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Bodrum Belediyesi işbirliğinde Bodrumspor Yelken Kulübü organizasyonuyla 2013 yılından bu yana düzenlenen Bodrum International Optimist Regatta'nın bu yıl 9.uncusu gerçekleşiyor. 6 gün sürecek Organizasyon, dün yarışlara katılan ekiplerin Bodrum Limanı'ndaki kortej yürüyüşü ile başladı. Bando eşliğinde yürüyen ekipler, limandaki yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

16 ülkeden 286 sporcunun kayıt yaptırdığı yarışlar, İçmeler Mevkiindeki Bodrumspor Yelken Şubesi'nde başladı. Karada son hazırlıklarını yapan sporcular, daha sonra denize açıldılar. Sporcular hem rüzgarla hem de dalgalarla mücadele etti. TYF Optimist Antrenörü Alican Selcik, yarışlar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum'da uluslararası bir yarış ve biz de bu heyecanı burada paylaşıyoruz çocuklarımızla. Arkada çok ciddi bir iş var. Lojistik kısmı, hazırlanma kısmı, çocuklarımız antrenörlerimiz, velilerimiz, herkes ciddi bir emek harcıyor, mücadele veriyor buraya yarışa gelmek ve yarışabilmek için. Çocuklarımızın okullarından vakti olduğu sürece hafta sonları olmak üzere eğitimlerimizi yapıyoruz, günde 3-4 saat denizde vakit geçiriyoruz. Bunun teorik kısmı, kuralları, deniz üzerindeki deniz pratiği oldukça vakit alıyor. Bir sporcunun gerçek anlamda yetişmesi uzun yıllar alıyor ve küçük yaşta başladıkları için iletişim çok önemli. Çocuklarla olan deniz üzerindeki, karadaki iletişim. Biz de hem psikolojik olarak hem fiziksel olarak tekniksel olarak elimizden geleni hocalarımızla beraber yaparak müsabakalara geliyoruz" dedi.