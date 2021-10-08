Bodrum'da 16 ülkeden 323 yelkenci yarışacak

BODRUM, MUĞLA (DHA) - Bodrum'da 13-18 Ekim'de düzenlenecek 9'uncu Bodrum International Optimist Regatta (BIOR) Yelken Yarışları öncesinde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İçmeler Yelken Cafe'de düzenlenen toplantıda Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk ve Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ile birlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şampiyonaya bu yıl ABD, Ukrayna, Rusya, Tayland, Polonya, Hollanda, Malta Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Estonya, Çekya, Bulgaristan, Belçika, Azerbaycan ve Türkiye olmak üzere 16 ülkeden 77 kulüp ile 323 yelkenci katılacak.

Dünyanın pek çok ülkesinden Bodrum'a yarışmak için gelecek çocukların, hem bölge turizmi hem de yelken sporu için çok önemli bir kazanım olacağını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BİOR yarışlarına birçok ülke milli takım düzeyinde katılım sağladığını ve bu önemli organizasyonun aynı zamanda, 4-14 Temmuz 2022 tarihlerinde Bodrum'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Optimist Dünya Şampiyonası'na da hazırlık gibi olacağını söyledi.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Ülkemizi doğasıyla birlikte koruyan ve geleceğe umutla bakan nesilleri yetiştirme yolunda küçücük bir katkımız oluyorsa kendimizi mutlu sayarız. Derneğimiz adına yelken sporuna gönül vermiş çocuklarımıza, onları yetiştiren aile ve öğretmenlerine teşekkür ederiz" diye konuştu.