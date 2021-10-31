BMX Süper Kross Dünya Kupası Sakarya'da sona erdi

SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) Sakarya'da düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası, 8. tur yarışlarıyla sona erdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen 8. tur yarışlarına 23 ülkeden 143 sporcu katıldı.

Yarışların sonunda elit erkeklerde İsviçre'den Simon M. Marquart, elit kadınlarda Hollanda'dan Laura Smulders, 23 yaş altı erkeklerde Japonya'dan Asuma Nakai, 23 yaş altı kadınlarda Fransa'dan??? Lea Brindjonc birinci oldu.

Genel klasmanda ise elit erkeklerde İsviçre'den Simon M. Marquart, elit kadınlarda Kolombiya'dan Mariana Pajon, 23 yaş altı erkeklerde Japonya'dan Asuma Nakai, 23 yaş altı kadınlarda İsviçre'den Thalya Burford şampiyonluğa ulaştı.

Dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen törenle verildi. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesince seyirciler arasından 10 kişiye çekilişle bisiklet hediye edildi.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şampiyonanın 10 gündür Sakarya'da devam ettiğini ve yoğun mücadeleye sahne olduğunu anlattı.

Şampiyona için 30 ülkeden 250 sporcunun kente geldiğini ve kıyasıya mücadele ettiğini aktaran Yüce, "Her kategoride yarışlar başarılı şekilde tamamlanmış oldu. Yarışmalarımızın kazasız, belasız tamamlanmış olmasından dolayı mutluluğumu arz ediyorum. Kazananları tebrik ediyorum." dedi.