BMX Süper Kross Dünya Kupası 8. tur yarışları Sakarya'da başladı - Haberler Spor
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BMX Süper Kross Dünya Kupası 8. tur yarışları Sakarya'da başladı

AA / Emre Ayvaz - Haberler | Spor
BMX Süper Kross Dünya Kupası 8. tur yarışları Sakarya'da başladı

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) Sakarya'da düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 8. tur yarışları başladı.

SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) Sakarya'da düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 8. tur yarışları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlara, 23 ülkeden 143 sporcu katılıyor.

Sabah saatlerinde başlayan antrenman turlarının ardından sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.

Ardından "elit kadınlar", "elit erkekler", "23 yaş altı erkekler", "23 yaş altı kadınlar" kategorilerinde yarışların startı verildi.

Şampiyonada, yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere madalyaları verilecek.

BMX Süper Kross Dünya Kupası 8. tur yarışları Sakarya'da başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 8. tur yarışları Sakarya'da başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 8. tur yarışları Sakarya'da başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 8. tur yarışları Sakarya'da başladı

AA / Emre Ayvaz - Spor Haberleri
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