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BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları başladı

AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Spor

Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) Sakarya'da düzenlenen BMX Dünya Şampiyonası kapsamında BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 6. tur yarışları başladı.

SAKARYA (AA) - Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) Sakarya'da düzenlenen BMX Dünya Şampiyonası kapsamında BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 6. tur yarışları başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlara, 23 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

Sabah saatlerinde başlayan antrenman turlarının ardından sporcular, vadi içerisinde hazırlanan parkurda sıralama turlarında en iyi dereceyi elde etmek için mücadele verdi.

Ardından "elit kadınlar", "elit erkekler", "23 yaş altı erkekler", "23 yaş altı kadınlar" kategorilerinde yarışların startı verildi.

Sağanak nedeniyle bazı sporcular ıslak zeminde düşerken, yarışlarda zaman zaman aksamalar yaşandı. Görevlilerin pistte biriken suyun temizlemesinin ardından yarışlara devam edildi.

Şampiyonada, yarışların tamamlanmasının ardından dereceye girenlere madalyaları verilecek.

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları başladı

BMX Süper Kross Dünya Kupası 6. tur yarışları başladı
AA / İbrahim Yozoğlu - Spor Haberleri
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