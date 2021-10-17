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"Bizim Kızlar" lige galibiyetle başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ligdeki ilk maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

SAKARYA (İHA) - Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ligdeki ilk maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda Sakarya Gelişimspor ile karşılaşan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, ilk sette 25-19'luk skorla 1-0 geriye düşerken, diğer setleri 25-15, 25-23 ve 26-24'lük skorlarla kazanmayı başardı.

Lige deplasmanda aldıkları galibiyetle başlayan "Bizim Kızlar" büyük moral kazanırken, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu voleybol takımını tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Bizim Kızlar lige galibiyetle başladı

Bizim Kızlar lige galibiyetle başladı

Bizim Kızlar lige galibiyetle başladı

Bizim Kızlar lige galibiyetle başladı

Bizim Kızlar lige galibiyetle başladı

Bizim Kızlar lige galibiyetle başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: 'Bizim Kızlar' lige galibiyetle başladı - Haberler Spor
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