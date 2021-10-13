'Bizim Kızlar'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Bizim Kızlar"dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilçeyi temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret ederek kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilçeyi temsil edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, hafta sonu başlayacak olan yeni sezon öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret ederek kulübün yeni sezon formasını takdim etti.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, teknik heyet ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kulüp yöneticileri ve sporcular Başkan Bakkalcıoğlu ile bir süre görüşerek sohbet ettiler. Takım antrenörleri Başkan Bakkalcıoğlu'na yaptıkları çalışmaları anlatarak Cumartesi günü başlayacak yeni sezon maçları için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi verdi. Başkan Bakkalcıoğlu'na, takıma verdiği destek için teşekkür eden kulüp yöneticileri ve sporcular kulübün yeni sezon formasını takdim ettiler.

Başkan Bakkalcıoğlu'da takıma 2. Ligde başarılar dilerken "Bizim Kızlar" Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde ilimizi ve ilçemizi başarıyla temsil ederek gururumuz olacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Bizim Kızlar dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

Bizim Kızlar dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işıl Sergen Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Caner Erkin Cristiano Fatih Terim Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Mimar Sinan Yemek Tarifleri Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Bizim Kızlar'dan Başkan Bakkalcıoğlu'na ziyaret - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:33:26. #1.12#