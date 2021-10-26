Bisiklet Federasyonunda Müftüoğlu ve Alphan başkanlık için yarışacak

ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulunda başkanlık için iki aday yarışacak.

Federasyondan alınan bilgiye göre, 3 Kasım'da Ankara'da yapılacak genel kurulla ilgili adaylık başvuru süresi sona erdi.

Bisiklet Federasyonu Başkanlığı görevine 2016'da seçilen Erol Küçükbakırcı, yeni dönem için adaylık başvurusu yapmadı.

Eski başkan Emin Müftüoğlu ve mevcut yönetiminde asbaşkanlık görevini yürüyen Muhammet Berat Alphan'ın federasyon başkanlığına adaylıkları kabul edildi.

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