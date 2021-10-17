"Bir sürtük için beni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşananlar

Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, Instagram'dan yaptığı bomba paylaşımla gündemi salladı. İcardi'nin kendisine sadakatsizlik yaptığını ileri süren Wanda Nara, "Bir sürtük için aileni bıraktın" notunu düştü.

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan İcardi ve Wanda Nara çifti, ayrıldıkları yönündeki haberler i alevlendirdi. İcardi'nin eşi, birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldırdı.

ARJANTİNLİ MODEL

Goal'deki bilgiye göre; İcardi'nin, Wanda Nara'yı aldattığı kadının 'La China' olarak bilinen Maria Eugenia Suarez olduğu ifade ediliyor. 1992 doğumlu olan Maria, Arjantin'de iyi tanınan ve beğenilen bir model olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda şarkıcı olan Maria Eugenia ile Mauro İcardi arasında bir aşkın başladığı konuşuluyor.

Aldatılma haberler i çıkmadan önce de Mauro İcardi ve Maria Eugenia'nın birbirlerini tanıdıklarına dikkat çekilirken Wanda Nara'nın, Arjantin'de tanınan bir gazeteciye İcardi'den ayrıldığını söylediği iddia ediliyor.

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