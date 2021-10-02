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Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası

Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.

Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.

Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz birinci oldu. Uğur Yılmaz, "Cuba de Martinvast" adlı atıyla da ikinci sırayı alırken, "Siec Diamond Flying" isimli atıyla Ahmet Berk Başeğmez üçüncülüğü elde etti.

Engel atlama yarışmalarının son gününde yarın TBMM Kupası sahibini bulacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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