Binicilik: Genelkurmay Başkanlığı Kupası
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.
Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz kazandı.
Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası gerçekleştirildi.
Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz birinci oldu. Uğur Yılmaz, "Cuba de Martinvast" adlı atıyla da ikinci sırayı alırken, "Siec Diamond Flying" isimli atıyla Ahmet Berk Başeğmez üçüncülüğü elde etti.
Engel atlama yarışmalarının son gününde yarın TBMM Kupası sahibini bulacak.
Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021
AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri