Binicilik: Çilek Kupası Equifun ve Engel Atlama Yarışmaları

BURSA (AA) - Çilek Kupası Equifun ve Engel Atlama Yarışmaları Bursa'da gerçekleştirildi.

Tabiat Binicilik Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye Binicilik Federasyonunun takviminde yer alan yarışlara çeşitli kulüp ve şehirlerden 55 sporcu katıldı.

Sporcular, engel atlama yarışlarında 100 santimetreye kadar çıkan engelli parkurlarda kıyasıya yarıştı. Equifun ve engel atlama disiplininde gerçekleştirilen yarışlarda ise sporcular performanslarını sergiledi.

Çeşitli seviye ve kategorilerde birinci olan sporcular, organizasyon sonunda ödüllendirildi.