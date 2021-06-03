Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitimlerine Devam Ediyor 13-02-2021
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Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitimlerine Devam Ediyor 13-02-2021

Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitimlerine Devam Ediyor 13-02-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Kamu Personel Seçme Sınavına Hazırlanan Öğrenciler' konulu eğitim düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 'Kamu Personel Seçme Sınavına Hazırlanan Öğrenciler' konulu eğitim düzenlendi.

Zoom üzerinden çevrimiçi gerçekleşen eğitime, Trakya Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesinden de eğitmen hocalar katılım sağlarken eğitimde KPSS'ye yönelik ders çalışma stratejileri, planlama, soru çözme teknikleri ile eğitim bilimi konularına yer verildi.

Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut CANLI, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanına yeni eklenen 'Alan Bilgisi Sınavına' yönelik güncel bilgileri katılımcılara aktararak öğrencilerin konu ile alakalı merak ettikleri sorulara cevap verdi. Doç. Dr. Umut CANLI, Üniversitemiz Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin pandemi sürecinde gerçekleştirdiği eğitimler, söyleşiler, sertifika programları ve projeler hakkında da bilgi verdi.

Eğitimde Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt TAŞKIN, KPSS'ye yönelik yapmış olduğu bilimsel çalışmalardan verdiği istatistiki bilgiler ile bu süreçte yapılması gereken çalışmaları bilimsel temellere dayandırarak açıkladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Aydın KARAÇAM da ders çalışma planlaması ve bu süreçte başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Kaynak: Habermetre

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