Spor Bilimleri Topluluğu Egzersiz Programları Başlıyor

Merhaba Değerli Sporsever! MSKÜ Spor Bilimleri Topluluğu olarak oluşturduğumuz "Spor Eğitimi Merkezi" isimli fiziksel aktivite platformuna hoş geldin. Bizler, düzenli fiziksel aktivite faaliyetlerine katılmak isteyenler için ücretsiz egzersiz programları tasarlayarak MSKÜ Kötekli Kampüsü sınırları içinde bulunan spor tesislerinde Pazartesi'den Cumartesi'ye saat 08: 30'dan 23: 30'a kadar hizmet vermeye gönüllü olmuş, alanlarında uzman, antrenörlük belgelerine sahip, MSKÜ bünyesinde öğrenimlerine lisans ve lisansüstü düzeylerde devam eden eğitmenleriz. Bize katılmak istersen, aşağıdaki formu doldurabilir ve seni egzersiz programlarımıza dahil etmemizi sağlayabilirsin. Seninle iletişime geçebilmemiz için lütfen formu doldur ve bize ilet. Aktif bir yaşam tarzı seni bekliyor, acele et! ! ! Egzersiz Talep Formu

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