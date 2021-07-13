Spor Bilimleri Söyleşilerinini Birinci Oturumu Gerçekleşti 16-12-2020
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Spor Bilimleri Söyleşilerinini Birinci Oturumu Gerçekleşti 16-12-2020

Spor Bilimleri Söyleşilerinini Birinci Oturumu Gerçekleşti 16-12-2020
Habermetre - Haberler | Toplum

Yüksekokulumuzun öğretim üyelerinin düzenlemiş olduğu spor bilimleri söyleşilerinin ilk oturumu gerçekleşti.

Yüksekokulumuzun öğretim üyelerinin düzenlemiş olduğu spor bilimleri söyleşilerinin ilk oturumu gerçekleşti. Egzersizde Sporcu İçecekleri ve Performans konusunda Sn. Doç Dr. Bülent KİLİT hocamız katılımcılara egzersiz sırasında oluşan sıvı kaybı ve kaybın önüne geçme, sıvı desteği konuları hakkında bilgiler verdi. Sunum sonrası soru cevap kısmında da katılımcıların merak ettiği konular üzerinede tartışmalar yapılarak son derece verimli bir seminer gerçekleştirildi.

Söyleşilerimiz 2 hafta boyunca devam edecek olup ilgili program ve ZOOM oturum bağlantı linklerine aşağıdaki butonu tıklayarak erişebilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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