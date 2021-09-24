Spor Bilimleri Söyleşileri 4. Oturumu Gerçekleşti 27-12-2020 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Bilimleri Söyleşileri 4. Oturumu Gerçekleşti 27-12-2020

Habermetre - Haberler | Toplum
Spor Bilimleri Söyleşileri 4. Oturumu Gerçekleşti 27-12-2020

Yüksekokulumuzun öğretim üyelerinin düzenlemiş olduğu spor bilimleri söyleşilerinin dördüncü oturumu gerçekleşti.

Yüksekokulumuzun öğretim üyelerinin düzenlemiş olduğu spor bilimleri söyleşilerinin dördüncü oturumu gerçekleşti. Anatomik Adaptasyon Antrenmanı: Kadınlara Yönelik Bir Antrenman Örneği konusuyla Doç. Dr. Umut Canlı hocamız katılımcılara adaptasyon antrenman uygulumaları hakkında bilgiler vererek kadın sporcular ile ilgili bir örnek uygulama paylaştı. Sunum sonrası soru cevap kısmında da katılımcıların merak ettiği konular üzerinede tartışmalar yapılarak son derece verimli bir seminer gerçekleştirildi.

Söyleşilerimiz 5 ve 6'ncı oturumlar ile yılın son haftasında da devam edecek olup ilgili program ve ZOOM oturum bağlantı linklerine aşağıdaki butonu tıklayarak erişebilirsiniz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Sezai Temelli Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Mario Balotelli Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Spor Bilimleri Söyleşileri 4. Oturumu Gerçekleşti 27-12-2020 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 06:08:16. #1.11#