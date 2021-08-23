Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yoğun katılımla başladı
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Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yoğun katılımla başladı

Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yoğun katılımla başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 akademik yılı için Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine yapılacak öğrenci alımları için özel yetenek sınavı başladı.

Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 akademik yılı için Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine yapılacak öğrenci alımları için özel yetenek sınavı başladı.

Düzenlenen sınavla, Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi'ne 40; Spor Yöneticiliğine 50; Antrenörlük Eğitimi birinci öğretim için 50, ikinci öğretim için 40 öğrenci alımı yapılacak. Bunların dışında engelli, şehit ve gazi yakınları ile milli sporcular için de 50'nin üzerinde özel kontenjan belirlendi.

Hafta boyunca sürecek olan özel yetenek sınavlarında erkek, kadın, engelli adaylar ve milli sporcular olmak üzere 2500'ü aşkın aday farklı gün ve saatlerde ter dökecek. Covid-19 önlemlerin en üst düzeyde tutulduğu parkura randevulu sistemle öğrenci alımı yapılıyor. Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde hazırlanan parkurda ayrıca sınavda görevli personel ve adayların maske ve dezenfektan ile korunmaları sağlanıyor.

Değerlendirmelerin şeffaflığı için adayların parkur performansları kamera ile kayıt altına alınırken aynı zamanda Bayburt Üniversitesi YouTube sayfasından da canlı olarak yayınlanıyor.

Her bir saatte yaklaşık 40 adayın değerlendirildiği sınavlar, ilk gün heyecanının ardından belirlenen gün ve saat aralıklarında diğer adayların performanslarını sergilemesi ile devam edecek. - BAYBURT

Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yoğun katılımla başladı
Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yoğun katılımla başladı
Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yoğun katılımla başladı
Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yoğun katılımla başladı
Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yoğun katılımla başladı
Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı yoğun katılımla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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