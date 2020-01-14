Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri yeni ürünler geliştirdi

14.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:36

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3.sınıf öğrencileri, Materyal Tasarımı ve Öğretim Teknolojileri dersinin final sınavı kapsamında yeni ürünler geliştirdi.



Düzce Üniversitesi öğrencilerinin ürünlerini değerlendirmek üzere etkinliğe; Dr. Öğretim üyeleri Ömer Sivrikaya, Levent Görün, Emre Türegün ve Düzce Uzayspor yetkilileri katıldı. Spor hayatını kolaylaştırmaya katkıda bulunmak isteyen öğrenciler; voleybol, bocce, boks, masa tenisi, yüzme, futbol, hentbol, basketbol gibi spor dallarında kullanılmak üzere birçok ürün geliştirdi.



Spor dallarında küçük büyük herkesi düşünerek ürünleri tasarlayan öğrenciler, aynı zamanda sporcunun giyeceği kıyafetlerden kullanacağı malzemelere kadar birçok farklı düşünceyle ürünlerini geliştirdiler.



31 öğrencinin ürün geliştirdiği etkinlikte, her bir ürünü tek tek inceleyen Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve sektör temsilcileri, sergilenen ürünlerin arasında patentlik ürünler de olduğunu belirterek öğrencilere patent başvurusu için Düzce Üniversitesi'nin ilgili birimlerine başvurmalarını tavsiye etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA