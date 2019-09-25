Spor Bilimleri Fakültesi'ne Oryantasyon Eğitimi gerçekleşti

25.09.2019 10:57

Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen Oryantasyon Eğitimi, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan eğitimde açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Reşat Kartal, her yıl tercih edilme oranlarında yüksek bir grafiğe sahip Spor Bilimleri Fakültesinin, bu yıl da tam doluluk oranına ulaşarak başarısını devam ettirdiğini söyledi. Doç. Dr. Reşat Kartal "Hem uygulamalı hem de teorik eğitimde çok değerli akademisyenlerimiz var. Onlar sizin hem hocanız hem arkadaşınız. Danışmanlarınızdan ve diğer hocalarınızdan sıkıntı yaşadığınız durumlarda rahatlıkla yardım isteyebilirsiniz." diyerek aynı zamanda Fakülte Dekanlığı görevini yürüten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in selamlarını iletti. Fakültenin tesisler açısından da iyi durumda olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kartal, sporun her dalında iddialı bir fakülte olduklarını ifade ederek ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi ailesinin yeni üyelerine başarılar diledi.



Açılış konuşmasının ardından Dr. Öğretim Üyesi Esin Ergin ve Öğretim Görevlisi Yasin Yıldız tarafından öğrencilere; fakültenin olanakları, dersler, ders kayıt işlemleri ve öğrencilerin iyi bir sporcu olabilmeleri için uymaları gereken kurallar konusunda bilgiler verildi.



Tüm bölümlerdeki akademisyenlerin kendilerini tanıtması ve öğrencilerin sorularının cevaplanmasıyla eğitim sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA