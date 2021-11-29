Spor Bilimleri Fakültesi'nden 24 Kasım Öğretmenler Günü Ziyareti 24-11-2021
24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencileriyle birlikte Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr.
24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencileriyle birlikte Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ'a rektörlük makamında nezaket ziyaretinde bulundu.
Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker ÖZMUTLU, Öğretim Üyeleri ve öğrencilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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