Spor Bilimleri Akreditasyon Kurulundan Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Spor Bilimleri Fakültesi ile Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsünde verilen eğitimlerle spor alanında Türkiye'de bir marka haline gelen Atatürk Üniversitesi, başta kış sporları olmak üzere birçok branşta elde edilen başarıların devamının sağlanması ve öğrencilere daha kaliteli bir...

Spor Bilimleri Fakültesi ile Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsünde verilen eğitimlerle spor alanında Türkiye'de bir marka haline gelen Atatürk Üniversitesi, başta kış sporları olmak üzere birçok branşta elde edilen başarıların devamının sağlanması ve öğrencilere daha kaliteli bir eğitim verilmesi amacıyla fakülte ve bölümlerin akredite işlemlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinin akredite olması için girişimlerde bulunan Spor Bilimleri Fakültesi çalışmalarını sürdürürken, Spor Bilimleri Akreditasyon Kurulu ise gelişmeleri değerlendirmek üzere Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, bölümlerin akredite olması için yürütülen çalışmalardan bahseden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı, fakültenin verdiği eğitimin kalitesini göstermek için akreditenin önemli olduğunu belirterek bu konuda Rektör Çomaklı'dan destek istedi.

Yükseköğretim kurumlarının yüksek standartlarını garanti etmeleri ve sürekli geliştirerek kaliteyi arttırmaları açısından akreditenin mühim olduğuna değinen Rektör Çomaklı, ayrıca öğrencilere de yüksek lisans müracaatlarında, yurtdışı başvurularında ve öğrenci değişim programlarında avantaj sağladığını söyledi

Atatürk Üniversitesinde yakın zamanda çeşitli fakültelerin akredite olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Çomaklı, diğer fakültelerde olduğu gibi Spor Bilimleri Fakültesine de gereken desteğin verileceğini aktardı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı