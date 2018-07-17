Spor Bilic'in Beşiktaş ve Türkiye Özlemi - Hd
Spor Bilic'in Beşiktaş ve Türkiye özlemiSiyamend KAÇMAZ - MOSKOVA DHABeşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, FIFA Dünya Kupası finali için geldiği Moskova'da soluğu Türk şefin yanında aldı.
Spor Bilic'in Beşiktaş ve Türkiye özlemi
Siyamend KAÇMAZ - MOSKOVA DHA
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, FIFA Dünya Kupası finali için geldiği Moskova'da soluğu Türk şefin yanında aldı.
Türkiye'yi ve yemeklerini çok özlediğini belirten Bilic, Rusya'da nam salan ünlü etçi Erdal Şef'in elinden yemek yerken, Türkiye'de en çok Türk insanını özlediğini söyledi.
Türkçe bildiğin kelimeler var mı sorusuna ise Hırvat teknik adam, Beşiktaş yanıtını verdi.