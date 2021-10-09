Bilecik'te en büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te en büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Spor
Bilecik'te en büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sazan Balığı Tutma Yarışması kapsamında sporcular, kıyasıya mücadele etti.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sazan Balığı Tutma Yarışması kapsamında sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Çerkeşli Göleti'nde düzenlenen ve 3 Ekim'de başlayan yarışma için 8 ilden gelen balıkçılar, gölet etrafında kamp kurdu. Üç hakemin yönetiminde 2 farklı kategoride yarışan sporcular, en çok ve en büyük balığı tutmak için mücadele verdi.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri ilçe protokolünce takdim edildi.

Ödül töreninde basın mensuplarına konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

"Yakalanan balıklar tartıldıktan sonra tekrar suya bırakılıyor"

Amatör balıkçılığı özendirme, sportif aktiviteleri ve doğayla ilgili konuları öne çıkarma anlamında güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Şahin, "Yaklaşık bir haftadır sürüyor. Bir yarışma havası içinde hakemlerimiz var. Yakalanan balıklar tartıldıktan sonra tekrar suya bırakılıyor. Biz amatör balıkçılarımızdan da sporcularımızın yaptığı gibi özen göstermelerini bekliyoruz. Sınırlamayla balık yakalasınlar." ifadelerini kullandı.

Şahin, etkinliğin devamının farklı noktalarda sayısının artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Selçuk Şimşek ise yarışmada 22 takım ve yaklaşık 80 sporcunun yarıştığını belirtti.

Yarışmanın en çok ve en büyük balığı tutma kategorilerinde yapıldığını aktaran Şimşek, "Amatör balıkçılık sirkülerine tabi olarak balıkçılık yapıyoruz. Zaten Bakanlık izinli bir organizasyondur. Yarışan takımlarımız, bu işi hobi edinen ve profesyonel anlamda yapan kişiler. Şartnamedeki ve sirkülerdeki kurallara uygun olarak avcılık yapılıyor." diye konuştu.

Organizasyonu farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıklarını kaydeden Şimşek, "Amatör ve sportif olta balıkçılığı aslında çok güzel bir hobi. İçinde sosyal statü olarak baktığımızda birçok kişi var. Dernek üyelerimiz arasında işverenler de var. Memurlar var, mali müşavirlerimiz var. Son yıllarda cazibesi artan bir hobi. İnsanların pandemi döneminde doğaya olan ilgileri, bu hobinin gelişmesine çok fayda sağladı. Bir de tatlı su avcılığı kamp şeklinde geçer." ifadelerini kullandı.

2000 yılından bu yana Çerkeşli Göleti'nde avcılık yaptığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Yarışma için Bursa'dan gelen arkadaşlarla aslında gölde tanıştık. Kaynaştık, arkadaş olduk. Hobimiz dolayısıyla ortak noktada buluştuk. Bu işi, sivil toplum kuruluşu statüsüne kavuşturduk. Tanıştığımız gölde de yarışma yapıyoruz. Burası bizim için çok özel bir göl. Balık popülasyonunun iyi olduğu bir göl."

Bilecik'te en büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar

Bilecik'te en büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar

Bilecik'te en büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar

Bilecik'te en büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar

AA / Yavuz Emrah Sever - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Deniz İdo Tatlıses Mustafa Keser Kate Middleton
Spor Caner Erkin Marcao Ersun Yanal Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bilecik'te en büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 14:37:30. #1.12#