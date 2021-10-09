Bilecik'te en büyük balığı tutmak için kıyasıya yarıştılar

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Sazan Balığı Tutma Yarışması kapsamında sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Çerkeşli Göleti'nde düzenlenen ve 3 Ekim'de başlayan yarışma için 8 ilden gelen balıkçılar, gölet etrafında kamp kurdu. Üç hakemin yönetiminde 2 farklı kategoride yarışan sporcular, en çok ve en büyük balığı tutmak için mücadele verdi.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri ilçe protokolünce takdim edildi.

Ödül töreninde basın mensuplarına konuşan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

"Yakalanan balıklar tartıldıktan sonra tekrar suya bırakılıyor"

Amatör balıkçılığı özendirme, sportif aktiviteleri ve doğayla ilgili konuları öne çıkarma anlamında güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayan Şahin, "Yaklaşık bir haftadır sürüyor. Bir yarışma havası içinde hakemlerimiz var. Yakalanan balıklar tartıldıktan sonra tekrar suya bırakılıyor. Biz amatör balıkçılarımızdan da sporcularımızın yaptığı gibi özen göstermelerini bekliyoruz. Sınırlamayla balık yakalasınlar." ifadelerini kullandı.

Şahin, etkinliğin devamının farklı noktalarda sayısının artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bursa Millet Mahallesi Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Selçuk Şimşek ise yarışmada 22 takım ve yaklaşık 80 sporcunun yarıştığını belirtti.

Yarışmanın en çok ve en büyük balığı tutma kategorilerinde yapıldığını aktaran Şimşek, "Amatör balıkçılık sirkülerine tabi olarak balıkçılık yapıyoruz. Zaten Bakanlık izinli bir organizasyondur. Yarışan takımlarımız, bu işi hobi edinen ve profesyonel anlamda yapan kişiler. Şartnamedeki ve sirkülerdeki kurallara uygun olarak avcılık yapılıyor." diye konuştu.

Organizasyonu farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıklarını kaydeden Şimşek, "Amatör ve sportif olta balıkçılığı aslında çok güzel bir hobi. İçinde sosyal statü olarak baktığımızda birçok kişi var. Dernek üyelerimiz arasında işverenler de var. Memurlar var, mali müşavirlerimiz var. Son yıllarda cazibesi artan bir hobi. İnsanların pandemi döneminde doğaya olan ilgileri, bu hobinin gelişmesine çok fayda sağladı. Bir de tatlı su avcılığı kamp şeklinde geçer." ifadelerini kullandı.

2000 yılından bu yana Çerkeşli Göleti'nde avcılık yaptığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Yarışma için Bursa'dan gelen arkadaşlarla aslında gölde tanıştık. Kaynaştık, arkadaş olduk. Hobimiz dolayısıyla ortak noktada buluştuk. Bu işi, sivil toplum kuruluşu statüsüne kavuşturduk. Tanıştığımız gölde de yarışma yapıyoruz. Burası bizim için çok özel bir göl. Balık popülasyonunun iyi olduğu bir göl."