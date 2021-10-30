Bilecik'te 4 bin 417 öğrenci yetenek taraması yapıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, il genelinde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında 4 bin 417 öğrenci taranarak, yetenekli 450 öğrenci programdan yararlanmaya hak kazandığı söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanarak yürürlüğe giren iş birliği protokolü kapsamında 81 il ve ilçelerinde gerçekleştirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı Bilecik'te düzenlendi. Program hakkında bilgi veren Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Program kapsamında çocuk ve gençlerimizi sporla tanıştırarak sporu geniş kitlelere yaymak, toplumda spor yapma kültürünü yerleştirerek çocuk ve gençlerimize sporu sevdirmek, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve yetenekli çocuklarımızı üst düzey sporcu olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Türkiye geneli yapılan iki tarama sonunda 14 bin 500 ilkokulda yetenek taraması programı kapsamında 1 milyon 226 bin 503 çocuğun taraması yapıldı. İlimizde 4 bin 417 öğrenci taranarak yetenekli 450 öğrenci programdan yararlanmaya hak kazandı. Eğitimlere devamlılık oranında ise İlimiz Türkiye 4'üncü olma başarısını gösterdi. Pandemi nedeniyle 11 antrenör ve eğitim grubuyla uzaktan gerçekleştirilen eğitimler bakanlığımızın eğitimlerin tekrar saha ve salonda yapılması yönünde karar almasıyla 25 Ekim tarihinden itibaren merkez ve ilçelerimizde 11 antrenman grubu hazırlanarak eğitimleri başlanacak. Yüz yüze eğitimin başlayacak olması nedeni ile il müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Bilecik ve Bozüyük'te bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi. Program kapsamında eğitim alacak sporcularımızın aileleri ile gerçekleştirilen eğitimlerde programın içeriği hakkında bilgilendirme yapıldı" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet