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Bilecik 1. Amatör Lig: Demirköyspor: 1 Pazaryerispor: 2

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Bilecik 1. Amatör Lig: Demirköyspor: 1 Pazaryerispor: 2

Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Pazaryerispor, Demirköy 2018 Spor'u 1-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig A Grubu ilk hafta karşılaşmasında Pazaryerispor, Demirköy 2018 Spor'u 1-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Bilecik Bölge hakemlerinden Halil Öztürk, Emre Çınar ve Nezir Gülen'in yönettiği karşılaşmada ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Pazaryerispor, Demirköyspor karşısında oynadığı maçı 2-1 kazandı. Maçta ilk gol 3. dakikada Demirköyspor'da Mustafa Bektaş'tan gelirken, Pazaryerispor'un gollerini 67. ve 70. dakikalarda Kadir Şentürk kaydetti. Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, 2 Pazaryeri ilçe takımının karşılaşması öncesi takımlara başarılar diledi. Karşılaşmayı AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Lütfi Akyüz de tribünden seyretti. - BİLECİK

Bilecik 1. Amatör Lig: Demirköyspor: 1 Pazaryerispor: 2

Bilecik 1. Amatör Lig: Demirköyspor: 1 Pazaryerispor: 2

Bilecik 1. Amatör Lig: Demirköyspor: 1 Pazaryerispor: 2

Bilecik 1. Amatör Lig: Demirköyspor: 1 Pazaryerispor: 2

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Bilecik 1. Amatör Lig: Demirköyspor: 1 Pazaryerispor: 2 - Haberler Spor
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