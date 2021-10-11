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Bilardoda Türkiye Pool Şampiyonası Ankara'da yapılacak

AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor
Bilardoda Türkiye Pool Şampiyonası Ankara'da yapılacak

Bilardoda Türkiye Pool (Cepli) Şampiyonası 2. etap müsabakaları, 26 Kasım-9 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

ANKARA (AA) - Bilardoda Türkiye Pool (Cepli) Şampiyonası 2. etap müsabakaları, 26 Kasım-9 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara tesislerinde gerçekleştirilecek şampiyona, büyükler, sinyorlar, gençler ve yıldızlar kategorilerinde hem erkek hem de kadın sporculara açık olacak.

Başvuruların 1-6 Kasım tarihleri arasında yapılabileceği aktarılırken, "Etapta tüm kategoriler iki disiplin oynayacaktır. Başvurular bitiminde katılım sayısı dikkate alınarak turnuva tabloları ve müsabaka programları yeniden düzenlenecek, başlangıç veya bitiş tarihlerinde değişiklik olabilecektir. Organizasyona katılım ücretsizdir." denildi.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri
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Haber: Bilardoda Türkiye Pool Şampiyonası Ankara'da yapılacak - Haberler Spor
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