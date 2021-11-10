Avrupa Bilardo Şampiyonası Antalya'da sürüyor

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun ev sahipliğinde 1-11 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen U23 Avrupa Cepli Bilardo Şampiyonası devam ediyor. 19 ülkeden 180 sporcunun katıldığı ve toplam 4 branşta müsabakaların oynandığı şampiyonada Türkiye 3 branşta 14 sporcu ile mücadele ediyor. Gün içerisinde tamamlanan müsabakaların ardından Hollandalı rakibini 6-2 yenen Eylül Kibaroğlu 10 Top'ta Avrupa Şampiyonu oldu. 8 Top'ta Milli Takımı temsil eden İbrahim Vatansever ise yarı finalde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu Mustafa Alnar'a yenilerek bronz madalyanın sahibi oldu. Finale yükselen Alnar ise Alman rakibini 8-2 yenerek altın madalyaya uzandı. Şampiyona 11 Kasım'a kadar müsabakalarla devam edecek.

Türkiye'de tekrar turnuva düzenlemek istediklerini söyleyen Avrupa Cepli Bilardolar Federasyonu Spor Direktörü Anamaria Matesic, "Türkiye'de beklentilerimiz tamamıyla karşılandı ve buraya tekrardan gelmek istiyoruz. Turnuvayı her sene başka bir ülkede düzenliyoruz. 2022'de Slovenya'da düzenlenecek. Burada tekrar bir şampiyona düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.