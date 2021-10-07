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Biathlon'da dev işbirliği

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Biathlon'da dev işbirliği

Türkiye Kayak Federasyonu yeni bir işbirliği projesine imza atmanın heyecanını yaşıyor.

ERZURUM (İHA) - Türkiye Kayak Federasyonu yeni bir işbirliği projesine imza atmanın heyecanını yaşıyor. Biathlon branşını dünyadaki en önemli isimlerinden birisi olan 4 Olimpiyat, 12 Dünya Şampiyonu efsanevi RUS sporcu Alexandr Tikhonov Ali Oto'yu ziyaret etti.

Tikhonov ile birlikte Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'yu ziyaret eden Kırım Kalkınma Vakfı Başkanı Ünver Sel, Başkan Yardımcısı Nusret Tuzak ile Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkanı Türker Akgündüz, Biathlon'da bu sezon Dünya Kupasının bir ayağının Türkiye'de yapılması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

14 yıl Dünya Biathlon Federasyonunda görev yaptığını dile getiren Alexandr Tikhonov, "Türkiye'nin Biathlon'da iyi bir yere gelmesi için gayret göstermek arzusundayız. Erzurum Kandilli 'de bulunan Biathlon merkezinde Dünya Kupası'nın bir ayağını gerçekleştirmek arzusundayız. Bu konuda ve Biathlon'un gelişimi konusunda her türlü desteğe hazırım" diye konuştu.

Biathlon branşının ülkemizde önemli bir gelişim gösterdiğini ve Uluslararası alanda sporcuların yarışmalara iştirak ettiğine değinen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Öncelikle nazik ziyaretlerinden dolayı sayın Tikhonov'a teşekkür ediyorum. Erzurum'da çok güzel bir kayaklı koşu ve biathlon merkezimiz var. Burada her türlü organizasyonu yapmaya hazırız. Gerekli çalışmalar ve incelemeler yapıldıktan sonra elimizden gelen tüm desteğe varız" yorumunu yaptı. - ERZURUM

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