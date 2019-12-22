Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı
Haberler » Güncel » Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı - Haber

Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar Kadıköy'e ulaştıSerhan TÜRK - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - İSTANBUL DHABeşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne ulaştı.

22.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:38
Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar 'e ulaştı

Serhan TÜRK - Ali DANAŞ - Mustafa AKIN - İSTANBUL DHA

Beşiktaşlı taraftarlar, güvenlik önlemleri altında derbinin oynanacağı FB Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne ulaştı.

- Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek Siyah-beyazlı taraftarlar, saat 14.00'te Vodafone Park kuzey kale arkasındaki Büyükşehir Belediyesi Garajı önünde toplandı. Bilet kontrollerinin ardından otobüslere alınan 2 bin 280 taraftar, 35 otobüsle Kadıköy'e getirildi.

Otobüslerden inen taraftarlar, polislerin güvenlik kontrollerinin ardından FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne alındı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Spor beşiktaşlı taraftarlar kadıköy'e ulaştı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler