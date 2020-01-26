26.01.2020 18:35 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:37

SPOR Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede çıktı

Tolga TAHÇI/ İZMİR, (DHA) -

Beşiktaşlı taraftarların Gürsel Aksel Stadı'na girişi sırasında arbede yaşandı.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alındığı sırada kendi aralarında arbede yaşandı. Beşiktaşlı taraftarların deplasman tribününe girişi esnasında çıkan kavgaya emniyet mensupları biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: DHA

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