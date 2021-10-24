Beşiktaş yükselişe geçmek için Galatasaray'ı yenmek istiyor

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Siyah beyazlılar formsuz bir dönem geçiriyor

Sergen Yalçın hücum hattını bozmayacak

Ali DANAŞ - -

Beşiktaş, Süper Ligin 10'uncu haftasında derbi maçta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Fırat Aydınus tarafından yönetilecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ile Erdem Bayık yaparken, Alper Ulusoy dördüncü hakem olacak.

Fenerbahçe ile oynadığı 3 derbiden 2 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Sergen Yalçın, Galatasaray'la oynadığı 3 derbide 1 beraberlik, 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.