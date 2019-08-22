SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti

SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti

SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul ettiAli DANAŞ - İSTANBUL DHABeşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

22.08.2019 14:37
SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti

SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti

Ali DANAŞ - İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gören Orhan Ak'ın yönetime sunduğu istifa kabul edildi.

Orhan Ak'ın yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurması bekleniyor.

SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti
Kaynak: DHA
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