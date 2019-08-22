SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti
SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul ettiAli DANAŞ - İSTANBUL DHABeşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.
22.08.2019 14:37
SPOR Beşiktaş Yönetimi, Orhan Ak'ın istifasını kabul etti
Ali DANAŞ - İSTANBUL DHA
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı taraftarlardan tepki gören Orhan Ak'ın yönetime sunduğu istifa kabul edildi.
Orhan Ak'ın yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurması bekleniyor.
Kaynak: DHA