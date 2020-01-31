Spor beşiktaş, trabzon'a geldi
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Spor beşiktaş, trabzon'a geldi

Beşiktaş, Trabzon'a geldiTolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

31.01.2020 18:01 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:03
Spor beşiktaş, trabzon'a geldi

, Trabzon'a geldi

Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR/TRABZON, ()-

Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na saat 16.40 sıralarında gelen Beşiktaş kafilesini az sayıda siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Beşiktaş kafilesi polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptıktan sonra kendilerini bekleyen otobüsle Rize'ye hareket etti. Başkan Ahmet Nur Çebi de kafilede yer aldı.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, yarın saat 17.00'de Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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: Spor beşiktaş, trabzon'a geldi
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