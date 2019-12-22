Spor beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı
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Spor beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı

Beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandıKaan ÜLKER / İSTANBUL,(DHA) -Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde Kadıköy'e doğru yola çıktı.

22.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:39
Spor beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı

, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,() -

Süper Lig'in 16'ncı haftasında bu akşam deplasmanına çıkacak Beşiktaş, taraftarlarının tezahüratları eşliğinde 'e doğru yola çıktı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden saat 17.15'te çıkış yapan Beşiktaş kafilesini yaklaşık 500 kadar Siyah-beyazlı taraftar uğurladı. Tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde tesislerden çıkış yapan takım otobüsü, güvenlik önlemleri altında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Kompleksi'ne gitti.

Kaynak: DHA

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: Spor beşiktaş, tezahüratlar ve meşalelerle derbiye uğurlandı
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