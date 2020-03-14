SPOR Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği
SPOR Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliğiİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
14.03.2020 18:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:34
SPOR Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği
İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
'Antimic Nano Teknolojik' koruma kalkanı uygulamasıyla tesislerde futbolcuların odaları, soyunma odaları, fitness salonu, restoran ve ortak oturma alanları, koronavirüs salgınına karşı görevliler tarafından dezenfekte edildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu: SPOR Beşiktaş tesislerinde koronavirüs temizliği