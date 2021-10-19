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Beşiktaş taraftarlarından tepki ve destek aynı anda

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
Beşiktaş taraftarlarından tepki ve destek aynı anda

Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, bazı oyunculara tepki gösterirken bazılarına ise destek oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş'ın Sporting'e 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, bazı oyunculara tepki gösterirken bazılarına ise destek oldu.

Karşılaşmada 4'üncü golün yenmesinin ardından N'Sakala ile oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre taraftarlar tarafından ıslıklarla protesto edildi. Bu oyuncular topla buluşmalarıyla birlikte uzun süre ıslıklandı.

ERSİN VE SERGEN YALÇIN'A DESTEK

Beşiktaş taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın ve genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'na ise destek çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın lehine uzun süre tempo tutulurken, genç kaleci Ersin Destanoğlu'na da alkışlarla destek verildi. Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Ersin Destanoğlu özelinde tüm takımı tribünlere davet etti. Soyunma odasına giden Sergen Yalçın, taraftarların uzun süre tempo tutmasının ardından tekrardan yeşil zemine geldi ve taraftarları selamladı.


- İstanbul
Beşiktaş taraftarlarından tepki ve destek aynı anda

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

 Dolmabahçe'de büyük yıkım! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu

Dolmabahçe'de büyük yıkım! Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu
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