Batshuayi ve Rosier'in tedavileri başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batshuayi ve Rosier'in tedavileri başladı

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Batshuayi ve Rosier'in tedavileri başladı

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'in tedavilerine başlandığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında dün oynanan Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'in tedavilerine başlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi ile aynı müsabakanın sonrasında sağ alt baldır adalesinde ağrı hisseden Valentin Rosier'e Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemeleri yapılmıştır. Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde Michy Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve kanama; Valentin Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde (soleus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık

Sergen Yalçın, Hatay mağlubiyeti sonrası öz eleştiri yaptı: İyi oynamadık

 Gol neden iptal edildi? Cüneyt Çakır bizzat Beşiktaşlı Mehmet Topal'a anlattı

Gol neden iptal edildi? Cüneyt Çakır bizzat Beşiktaşlı Mehmet Topal'a anlattı

 Sporting öncesi Beşiktaş ağır kayıp verdi! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi

Sporting öncesi Beşiktaş ağır kayıp verdi! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title