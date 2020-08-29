SPOR Beşiktaş'ta yeni sezon mesaisi -1 Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve tam sahada hücum ve savunma çalışmaları yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Kaynak: DHA