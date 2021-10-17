Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı hazırlıkları

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında 19 Ekim Salı günü Pontekiz ekibi Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ile istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda bir süre çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, dar alan idmanlarının ardından taktik programa geçti. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.