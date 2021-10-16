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Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı hazırlıkları

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Sporting Lizbon maçı hazırlıkları

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında 19 Ekim Salı günü Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında 19 Ekim Salı günü Sporting Lizbon'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Medipol Başakşehir maçında görev yapan futbolcular koşu yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular pas ve top kapma çalışmaları yaptı. Minik kale maç sonrası yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut idmanıyla siyah-beyazlı oyuncular günü noktaladı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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