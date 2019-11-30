Spor beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı
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Spor beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladıOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.

30.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:26
Spor beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,() -

Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, 'ta bulunan toplantı salonunda başladı.

Siyah-beyazlılarda, 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta başladı. 20 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimde Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi de divan kurulu toplantısında başkan sıfatıyla ilk defa yer aldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Spor beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı
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