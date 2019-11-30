Spor beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı
Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladıOLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ / İSTANBUL,(DHA) -Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.
Beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı
OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA) -
Beşiktaş'ta 2019 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, Vodafone Park'ta bulunan toplantı salonunda başladı.
Siyah-beyazlılarda, 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta başladı. 20 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimde Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı olan Ahmet Nur Çebi de divan kurulu toplantısında başkan sıfatıyla ilk defa yer aldı.
Haber Videosu: Spor beşiktaş'ta olağan divan kurulu toplantısı başladı