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Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 15 Ekim Cuma günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda salon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı idmanda, dayanıklılık, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarıldı.

Salon çalışmasının, futbolcuların ikili gruplar halinde istasyonlardan oluşan parkuru bitirmeleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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