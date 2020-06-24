SPOR Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor SPOR Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyorİSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

SPOR Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında cuma günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından küçük oyunlar oynayıp, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını, yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Kaynak: DHA