Beşiktaş'ta Galatasaray maçı hazırlıkları

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki yaklaşık 1,5 saatlik idmanı, başkan Ahmet Nur Çebi ile asbaşkan Emre Kocadağ da izledi.

Isınmanın ardından istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmaları yapan siyah-beyazlı ekip, bir süre çift kale maç oynadı. İdman şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip derbi hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.