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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'in 10'uncu haftasında pazartesi günü derbi maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu haftasında pazartesi günü derbi  maçta Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunların ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapılan antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekibin antrenmanını, başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ bir süre takip etti. Beşiktaş, yarın 18.00'de yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.


Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor

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