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Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda Sporting maçında görev yapan isimler, koşu çalışmasıyla günü tamaladı. Diğer

futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, yarını izinli olarak geçirdikten sonra cuma günü yapacağı çalışmayla derbi hazırlıklarına devam edecek.


Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

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