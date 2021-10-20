Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda Sporting maçında görev yapan isimler, koşu çalışmasıyla günü tamaladı. Diğer

futbolcular ise ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile devam eden antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.Siyah-beyazlılar, yarını izinli olarak geçirdikten sonra cuma günü yapacağı çalışmayla derbi hazırlıklarına devam edecek.